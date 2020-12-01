Томских депутатов штрафуют за отсутствие масок

Двое депутатов томской гордумы получили штрафы за то, что находились без масок в здании муниципального парламента. О санкциях сообщил ТАСС со ссылкой на источник в гордуме.

О том, что он оштрафован, в своем Telegram-канале рассказал, в частности, депутат Денис Ярмош. По его данным, основанием для штрафа послужили фото в СМИ, которые были сделаны 6 октября в перерывах между заседаниями думы.

Ранее спикер гордумы Чингис Акатаев говорил журналистам, что «в зону внимания» полиции попали десять городских депутатов. В их числе и сам председатель.

Сегодня состоится очередная сессия гордума. Депутатам предстоит, в частности, рассмотреть вопрос о бюджете Томска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Масочный режим в Томской области действует до 1 февраля 2021 года. Вчера областной оперативный штаб сообщил о 193 новых случаев заболевания за предшествующий день. Общее количество случаев достигло 18 443.

Фото: сайт городской думы Томска