Томск: госпиталь вместо зрелищ

Госпиталь для лечения больных COVID-19 развернут в томском Дворце зрелищ и спорта. Он будет рассчитан на 400 коек.

«Мы последовательно наращиваем коечный фонд для больных коронавирусом, но медучреждения больше не могут и не должны брать на себя такую нагрузку. Нужно действовать не в ущерб плановой и профильной медицинской помощи людям», - пояснил решение регионального оперативного штаба губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Здание дворца расположено на ул. Красноармейской. Для госпиталя отведут 2 тыс. кв. м. Его обустройство начнется на следующей неделе. По словам Сергея Жвачкина, собственники спортивного объекта поддержали решение о создании госпиталя.

«Во Дворце зрелищ и спорта отменены массовые мероприятия, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией», - говорится на его сайте.

На 13 декабря в его афише заявлен концерт Ирины Аллегровой.

Вчера в Томской области был зарегистрирован 221 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Их общее количество по итогам сегодняшнего дня превысит 15 тыс.

Фото: сайт Дворца зрелищ и спорта