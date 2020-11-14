14 ноября
Томск
погода -7 °C
77.33
 
€ 91.32
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

Томск: госпиталь вместо зрелищ

Главная Общество
Томск
12:31 14 Ноября 2020
госпитализация, вирус, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Госпиталь для лечения больных COVID-19 развернут в томском Дворце зрелищ и спорта. Он будет рассчитан на 400 коек.

«Мы последовательно наращиваем коечный фонд для больных коронавирусом, но медучреждения больше не могут и не должны брать на себя такую нагрузку. Нужно действовать не в ущерб плановой и профильной медицинской помощи людям», - пояснил решение регионального оперативного штаба губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Здание дворца расположено на ул. Красноармейской. Для госпиталя отведут 2 тыс. кв. м. Его обустройство начнется на следующей неделе. По словам Сергея Жвачкина, собственники спортивного объекта поддержали решение о создании госпиталя.

«Во Дворце зрелищ и спорта отменены массовые мероприятия, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией», - говорится на его сайте.

На 13 декабря в его афише заявлен концерт Ирины Аллегровой.

Вчера в Томской области был зарегистрирован 221 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Их общее количество по итогам сегодняшнего дня превысит 15 тыс.

Фото: сайт Дворца зрелищ и спорта

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Томска: В Михайловской роще Томска появятся площадка для паркура и скейт-парк

В Михайловской роще Томска появятся площадка для паркура и скейт-парк

10 Ноября 2020 г.
Завершается разработка проекта очередной очереди благоустройства
Новости Томска: Томские ученики вернутся в школы 9 ноября

Томские ученики вернутся в школы 9 ноября

6 Ноября 2020 г.
Каникулы в регионе решили не продлевать
Новости Томска: В Томске разгружают МСЧ №2 из-за наплыва посетителей

В Томске разгружают МСЧ №2 из-за наплыва посетителей

2 Ноября 2020 г.
Скорая помощь будет доставлять больных COVID-19 еще в два учреждения
Новости Томска: Дизайн-код Томска прошел согласование в областном градсовете

Дизайн-код Томска прошел согласование в областном градсовете

26 Октября 2020 г.
Мэрии рекомендовано доработать его применение на деревянной архитектуре
Новости Томска: Томским призывникам подали отдельные вагоны

Томским призывникам подали отдельные вагоны

22 Октября 2020 г.
Облвоенкомат принимает меры против распространения COVID-19
Новости Томска: На историческом томском здании восстановили латерну

На историческом томском здании восстановили латерну

19 Октября 2020 г.
Шпиль с флюгером воссоздали по чертежам 1900 года
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Долгострой в Томске сдали без нежилых помещений

Долгострой в Томске сдали без нежилых помещений

11 Ноября 2020 г.
Дом на ул. Киевской введен в эксплуатацию спустя восемь лет после начала строительства
Новости Томска: Футбольная «Томь» оттолкнулась от дна

Футбольная «Томь» оттолкнулась от дна

12 Ноября 2020 г.
После победы в Красноярске томская команда ушла с последнего места в ФНЛ
Новости Томска: Томский вуз инициировал водородное соединение

Томский вуз инициировал водородное соединение

13 Ноября 2020 г.
Шесть университетов и НИИ создали «Технологическую водородную долину»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru