В Михайловской роще Томска появятся площадка для паркура и скейт-парк

В ближайшее время на экспертизу направят проект благоустройства верхней террасы природного парка в Октябрьском районе Томска. Работу над ним завершает муниципальное «Проектно-сметное бюро».

«Авторы проекта предлагают в следующем благоустроительном сезоне в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» продолжить пешеходные связи, смонтировать освещение, обустроить площадку для занятий паркуром и скейтпарк. Также по предложению томичей здесь оборудуют отдельную площадку для выгула собак», - сообщил официальный портал Томска.

Благоустройство Михайловской рощи началось в 2015 году. По данным городских властей, в прошлом году там была оборудована площадка для игры в баскетбол. В этом сезоне будет завершено строительство площадки для мини-футбола с мягким покрытием и трибунами.

Благоустройство верхней террасы, намеченное на 2021 год, относится к пятой-восьмой очереди проекта.

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