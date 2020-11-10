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В Михайловской роще Томска появятся площадка для паркура и скейт-парк

Главная Общество
Томск
14:54 10 Ноября 2020
благоустройство, проект, работы
Автор: Sibnovosti.ru
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В ближайшее время на экспертизу направят проект благоустройства верхней террасы природного парка в Октябрьском районе Томска. Работу над ним завершает муниципальное «Проектно-сметное бюро».

«Авторы проекта предлагают в следующем благоустроительном сезоне в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» продолжить пешеходные связи, смонтировать освещение, обустроить площадку для занятий паркуром и скейтпарк. Также по предложению томичей здесь оборудуют отдельную площадку для выгула собак», - сообщил официальный портал Томска.

Благоустройство Михайловской рощи началось в 2015 году. По данным городских властей, в прошлом году там была оборудована площадка для игры в баскетбол. В этом сезоне будет завершено строительство площадки для мини-футбола с мягким покрытием и трибунами.

Благоустройство верхней террасы, намеченное на 2021 год, относится к пятой-восьмой очереди проекта.  

Фото: yandex.com

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