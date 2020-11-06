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Томские ученики вернутся в школы 9 ноября

Главная Общество
Томск
13:48 6 Ноября 2020
школы, каникулы, штаб
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Томской области не стали продлевать каникулы. Школьники вернутся к учебе 9 ноября.

При этом, школьники в полном смысле слова «вернутся за парты». Обучение с этого дня возобновится в очном режиме. Региональный оперативный штаб определил параметры, по которым класс или параллель в школе может быть переведены на «удаленку».

«Если у более 1% детей или более 10% сотрудников в коллективе выявлена  коронавирусная инфекция, класс или параллель переходит на дистанционный формат обучения», - привел официальный интернет-портал администрации Томской области пояснение вице-губернатора по научно-образовательному комплексу Людмилы Огородовой.

Впрочем, как отмечается в сообщении, в ряде школ Томска, Северска и трех районов области параллели шестых-восьмых и 10-х классов начнут вторую четверть дистанционно.

Как писали Sibnovosti.ru, в значительной части сибирских регионов школьные каникулы продлены. Так, в Новосибирской области – до 15 ноября включительно. С 16 ноября к учебе в очном формате приступят с первого по пятый классы, 11 классы и малокомплектные школы, а 6-10 классы будут учиться в дистанционной форме.

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