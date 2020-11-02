В Томске разгружают МСЧ №2 из-за наплыва посетителей

В ОГБУЗ «Медико-санитарная часть №2» (МСЧ №2) Томска резко выросло число посетителей. В связи с этим департамент здравоохранения региона изменил порядок маршрутизации пациентов, введенный ранее в связи с пандемией COVID-19.

До сих пор все пациенты с ОРВИ доставлялись в МСЧ №2 для определения степени тяжести состояния и проведения ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию. Но, по данным областных властей, в прошедшие выходные число обращений туда выросло до 90-95 в сутки. В результате образовались длинные очереди.

Чтобы решить эту проблему, со 2 ноября пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, которых доставляет скорая помощь, принимают ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи» и ОГАУЗ «Томская районная больница». Кроме того, в самой МСЧ №2 коечный фонд приемно-сортировочного отделения увеличен с 80 до 150 коек.

Как сообщил сегодня официальный интернет-портал администрации Томской области, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 189 новых случаев заражение коронавирусом. Их общее количество с начала эпидемии достигло 12 756.

Фото: сайт ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи»