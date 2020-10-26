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Дизайн-код Томска прошел согласование в областном градсовете

Главная Общество
Томск
11:14 26 Октября 2020
город, правила, совет
Автор: Sibnovosti.ru
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В Томске сделан очередной шаг по утверждению   дизайн-кода города. Его одобрила рабочая группа градосовета при губернаторе.

По данным официального интернет-портала администрации Томской области, документ разработала мэрия областного центра. Затем он был представлен в областной департамент архитектуры и строительства. Департамент, в свою очередь, вынес документ «Дизайн-код: правила размещения конструкций в городе Томске» на рабочую группу градосовета.

«Дизайн-код представляет собой иллюстрированный набор правил, требований и рекомендаций по вопросам облика города, который принимается местными властями, следящими за его исполнением. В отличие от градостроительных документов, которые определяют, как строить город, дизайн-код говорит, как город должен выглядеть», - пояснили в администрации региона.

По данным областных властей, в ходе обсуждения члены градсовета, согласовавшие проект, сделали несколько замечаний. В частности, муниципалитету рекомендовано доработать применение кода на объектах деревянной архитектуры.

В Новосибирске архитектурно-художественный регламент размещения информационных и рекламных конструкций на территории города был принят в ноябре 2019 года.

Фото: официальный интернет-портал администрации Томской области

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