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Томским призывникам подали отдельные вагоны

Главная Общество
Томск
13:27 22 Октября 2020
призыв, вагоны, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Военный комиссариат Томской области арендует для призывников, которые отправляются в расположение частей, отдельные плацкартные вагоны. Это делается для того, что свести к минимум риск заражения новобранцев коронавирусом.

По данным официального интернет-портала администрации Томской области, это не единственная мера. На сборном пункте и в военкоматах призывники, которые уже сдали медицинские тесты, не контактируют с теми, кому обследование только предстоит. Призывники также получают медицинские маски и дезрастворы. В пути они регулярно проходят термометрию.

Напомним, что осенний призыв на срочную военную службу стартовал 1 октября. Из Томской области призовут около 900 человек. По данным и. о. начальника центра военно-врачебной экспертизы областного военкомата Ирины Михайловой, пока ни одного случая заражения COVID-19 у призывников не зарегистрировано.

Вчера областные власти сообщили о 171 новом случае заболевания коронавирусом за предыдущие сутки. 

Фото: travel-dom.ru 

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