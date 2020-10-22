Томским призывникам подали отдельные вагоны

Военный комиссариат Томской области арендует для призывников, которые отправляются в расположение частей, отдельные плацкартные вагоны. Это делается для того, что свести к минимум риск заражения новобранцев коронавирусом.

По данным официального интернет-портала администрации Томской области, это не единственная мера. На сборном пункте и в военкоматах призывники, которые уже сдали медицинские тесты, не контактируют с теми, кому обследование только предстоит. Призывники также получают медицинские маски и дезрастворы. В пути они регулярно проходят термометрию.

Напомним, что осенний призыв на срочную военную службу стартовал 1 октября. Из Томской области призовут около 900 человек. По данным и. о. начальника центра военно-врачебной экспертизы областного военкомата Ирины Михайловой, пока ни одного случая заражения COVID-19 у призывников не зарегистрировано.

Вчера областные власти сообщили о 171 новом случае заболевания коронавирусом за предыдущие сутки.

Фото: travel-dom.ru