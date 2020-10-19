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На историческом томском здании восстановили латерну

Главная Общество
Томск
14:46 19 Октября 2020
работы, здание, реставрация
Автор: Sibnovosti.ru
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На историческом здании на проспекте Ленина, 73 в Томске восстановили латерну. Работы провели специалисты компании «Томскремстройпроект».

На здании реставраторы воссоздали шпиль с флюгером по историческим чертежам 1900 года. Этот элемент был утрачен более полувека назад. Кроме того, в ходе работ были отремонтированы часы в центральном окне, восстановлены декор, покрытие купола и архитектурные детали на крыше здания.

«Здание по пр. Ленина, 73 - одна из «визитных карточек» областного центра, в прошлом здесь был торговый дом Кухтериных, известных промышленников, сегодня - административное здание, куда ежедневно приходят сотни томичей», - привел слова мэра Томска Ивана Кляйна официальный портал муниципалитета.

Латерна - возведенная над световым отверстием в крыше или куполе круглая, овальная или многогранная башенка с остеклением окон, превышающим по площади простенки. На здании в Томске ее демонтировали для ремонта в июне этого года.

Как писали Sibnovosti.ru, весной этого года начался капремонт другого здания на проспекте Ленина - «Пассажа Второва» 1905 года постройки.

Фото: официальный портал Томска

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