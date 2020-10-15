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Томские власти обсуждают дополнительные меры для охраны кедра

Главная Общество
Томск
14:50 15 Октября 2020
кедр, охрана, сборы
Автор: Sibnovosti.ru
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В Томской области могут ввести наказание для закупщиков, которые приобретают кедровый орех до официального старта сезона сбора шишек. Такую возможность обсудили в законодательной думе региона.

Региональный департамент лесного хозяйства представил думе информацию «О мерах по охране припоселковых кедровников на территории Томской области в период сбора и заготовки кедровой шишки». Ее обсудили на заседании профильной парламентской комиссии по вопросам природопользования, экологии и земельных отношений.

«Основной причиной, по которой люди начинают заготовку шишки раньше разрешенного времени, в департаменте называют открытие пунктов приема кедрового ореха. Специалисты считают, что количество нарушений может быть ниже, если наказание будет распространяться и на закупщиков, готовых принимать дикоросы раньше официально разрешенных сроков», - говорится в сообщении думы по итогам заседания.

Спикер думы Оксана Козловская предложила осторожнее относиться к запретительным мерам, поскольку сбор дикороссов является источником дохода для значительной части населения Томской области. Члены комиссии в итоге решили вернуться к вопросу.

В этом году, как сообщал ранее департамент лесного хозяйства, в южных районах области сбор кедрового ореха был разрешен с 10 августа, в северных - с 15 августа. В Томской области разрешается только сбор опавшей кедровой шишки. За сбор ранее установленных сроков грозит административный штраф в 500-1000 руб. для граждан, в 1-2 тыс. руб. - для должностных лиц, в 10-20 тыс. руб. - для юрлиц.

Как писали Sibnovosti.ru, в первом квартале 2020 года за пределы России было вывезено более 3,3 тыс. т кедрового ореха из Томской области. Это в 219 раз больше, чем за тот же период прошлого года.

Фото: сайт Общероссийского народного фронта

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