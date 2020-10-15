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Томским школьникам продлили каникулы

Главная Общество
Томск
14:20 15 Октября 2020
школы, каникулы, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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В Томской области решили продлить школьные каникулы. Власти рассчитывают на то, что это позволит сократить рост числа заболеваний COVID-19.

Каникулы для 5-11-х классов начнутся уже 19 октября и продлятся две недели до 31 октября. Ученики первого-четвертых классов уйдут на каникулы позже – с 24 октября. Они будут отдыхать до 4 ноября. Соответствующее решение принял региональный оперативный штаб. Учреждения дополнительного образования, по его указанию, не будут работать с 19 октября по 4 ноября.

«Каникулы – хороший повод разорвать цепочку контактов. За две недели ситуация с распространением инфекции в учреждениях образования должна стабилизироваться: мы сможем избежать контактов между детьми в классах, педагоги в каникулярный период перейдут на удаленную работу», - привел официальный интернет-портал администрации Томской области комментарий вице-губернатора по научно-образовательному комплексу Людмилы Огородовой.

Вчера в Томской области было зарегистрировано 175 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Их общее количество достигло 9 232. В школах региона закрыто на карантин в общей сложности 26 классов.

Фото: pixabay.com

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