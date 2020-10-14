14 октября
Томск
погода +8 °C
77.28
 
€ 90.71
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

Инспектор ГИБДД в Томске набрал взяток на 1 млн рублей

Главная Общество
Томск
17:33 14 Октября 2020
гибдд, взятка, скр
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Бывшего сотрудника ГИБДД Томской области будут судить за взятки. По версии Следственного комитета, инспектор брал вознаграждение за регистрацию транспортных средств без очередей и ожидания. В общей сложности он получил взятки от 200 человек на общую сумму в 1 млн рублей.

«В период с марта 2017 года по май 2019 года на систематической основе за взятки в виде денег осуществлял регистрационные действия с транспортными средствами. Таким образом, более 200 владельцев автомобилей совершили регистрационные действия с транспортными средствами, минуя установленные нормативными актами очередность и сроки», – сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением от прокурора направлены в суд.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Томска: В Томи у Северска обнаружили разлив нефтепродуктов

В Томи у Северска обнаружили разлив нефтепродуктов

12 Октября 2020 г.
В мэрии предполагают утечку в томском порту
Новости Томска: За три года в Томске отремонтируют 60 магистралей

За три года в Томске отремонтируют 60 магистралей

12 Октября 2020 г.
Сформирован план работ на 2021 год
Новости Томска: Первый ПЭТ-центр для диагностики и лечения онкологии открыт в Томске

Первый ПЭТ-центр для диагностики и лечения онкологии открыт в Томске

7 Октября 2020 г.
Врачи также будут заниматься болезнями сердца и мозга
Новости Томска: Томские больницы ограничивают плановый прием пациентов

Томские больницы ограничивают плановый прием пациентов

6 Октября 2020 г.
Причина – рост заболеваемости коронавирусом
Новости Томска: В Томске челюстно-лицевой хирург прооперировал кота

В Томске челюстно-лицевой хирург прооперировал кота

1 Октября 2020 г.
Операция прошла в рамках акции «Улыбнись»
Новости Томска: Беременные жительницы Томска протестуют против открытия в роддоме госпиталя для лечения COVID-пациентов

Беременные жительницы Томска протестуют против открытия в роддоме госпиталя для лечения COVID-пациентов

29 Сентября 2020 г.
Десятки жителей Томска, в том числе мамы с детьми, беременные женщины, организовали пикет у роддома №4.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: У томичей крадут деньги дистанционными способами

У томичей крадут деньги дистанционными способами

13 Октября 2020 г.
Мошенники используют интернет и телефон
Новости Томска: Томские ученые предлагают переработать отходы в Арктике в топливо для ТЭЦ

Томские ученые предлагают переработать отходы в Арктике в топливо для ТЭЦ

13 Октября 2020 г.
Там более 70 тысяч кубометров промышленных отходов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru