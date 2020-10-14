Инспектор ГИБДД в Томске набрал взяток на 1 млн рублей

Бывшего сотрудника ГИБДД Томской области будут судить за взятки. По версии Следственного комитета, инспектор брал вознаграждение за регистрацию транспортных средств без очередей и ожидания. В общей сложности он получил взятки от 200 человек на общую сумму в 1 млн рублей.

«В период с марта 2017 года по май 2019 года на систематической основе за взятки в виде денег осуществлял регистрационные действия с транспортными средствами. Таким образом, более 200 владельцев автомобилей совершили регистрационные действия с транспортными средствами, минуя установленные нормативными актами очередность и сроки», – сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением от прокурора направлены в суд.