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В Томи у Северска обнаружили разлив нефтепродуктов

Главная Общество
Томск
18:35 12 Октября 2020
река, администрация, вода
Автор: Sibnovosti.ru
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Под Томском, на территории закрытого города атомщиков Северска, обнаружен разлив нефтепродуктов в реке Томь. Эту информацию подтвердили в местной администрации, передает «Общественное телевидение России».

Пятна первыми обнаружили жители города и выложили видео в социальные сети. Сотрудники Роспотребнадзора взяли анализы воды в пяти местах, их результаты будут готовы в пятницу.

По версии мэрии Северска, нефтяные пятна могут быть следами солярки, которую используют в теплоходах. А утечка произошла не в Северске, а выше по течению - в речном порту Томска.

Фото: «Общественное телевидение России»

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