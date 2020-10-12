В Томи у Северска обнаружили разлив нефтепродуктов

Под Томском, на территории закрытого города атомщиков Северска, обнаружен разлив нефтепродуктов в реке Томь. Эту информацию подтвердили в местной администрации, передает «Общественное телевидение России».

Пятна первыми обнаружили жители города и выложили видео в социальные сети. Сотрудники Роспотребнадзора взяли анализы воды в пяти местах, их результаты будут готовы в пятницу.

По версии мэрии Северска, нефтяные пятна могут быть следами солярки, которую используют в теплоходах. А утечка произошла не в Северске, а выше по течению - в речном порту Томска.

Фото: «Общественное телевидение России»