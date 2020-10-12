За три года в Томске отремонтируют 60 магистралей

Власти Томска оформили список дорог, которые будут включены в план ремонта на 2021 год. Уже в декабре с подрядчиками планируют заключить первые контракты. Это позволит дорожникам начать работы максимально оперативно. В следующем сезоне планируют отремонтировать улицы Яковлева, Гагарина, Бэла Куна, Беринга, а к 2024 году новый асфальт уложат на 60 магистралях, сообщили в пресс-службе томской администрации. Так, власти исполнят требования нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». К 2024 году в нормативном состоянии должны находиться 70% городских магистралей.

«Все подрядные организации, работающие на улицах Томска, имеют достаточный опыт в реализации нацпроекта, обеспечены необходимой материально-технической базой. Это позволяет им применять современные материалы, делать работу качественно и продлевать межремонтные периоды на магистралях. Сегодня подрядчики знают, что их работу скрупулезно проверяют на каждом этапе, начиная от используемых материалов и вплоть до приемки работ», — отметил мэр Томска Иван Кляйн.

Отметим, что за последние четыре года в рамках нацпроекта в Томске отремонтировано более 160 километров дорог.