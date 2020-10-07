Первый ПЭТ-центр для диагностики и лечения онкологии открыт в Томске

Центр позитронно-эмиссионной томографии для диагностики и лечения онкологии, а также болезней сердца и мозга открыт в Томске. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин на церемонии открытия заверил, что в медучреждении установлено самое лучшее на сегодняшний день оборудование для определения раковых опухолей и выявления онкологий на ранних стадиях. Жители Томской области смогут лечиться в ПЭТ-центре бесплатно, по полису ОМС. В год здесь планируют принимать до 4,5 тысяч пациентов.

«В перспективе тут будет открыта лаборатория по производству радиоактивных препаратов. Пока везут препарат из Новосибирска, его эффективность теряется на 50%. Если через год станет ясно, что создавать в Томске будет целесообразней, а не возить из Новосибирска, то в течение около полугода мы сможем запустить тут циклотрон», – сообщил председатель правления Лечебно-диагностического центрв международного института биологических систем им. С.Березина Аркадий Столпнер.

Добавим, что в строительство центра было направлено 600 млн рублей, около половины этих денег вложено в покупку оборудования.

Фото: РИА Томск