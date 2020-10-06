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Томские больницы ограничивают плановый прием пациентов

Главная Общество
Томск
16:48 6 Октября 2020
пациенты, вирус, медицина, больница, работа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Минздрав Томской области вводит ограничения на плановый прием пациентов в медучреждениях. Причина – рост заболеваемости коронавирусом. Плановые госпитализации частично отменены. Власти заявляют, что это не касается пациентов, отсрочка госпитализации для которых может стать причиной обострения хронических болезней или ухудшения состояния. Также на паузе обследования пациентов с целью выявления онкологии на ранней стадии, плановые медицинские осмотры и диспансеризации.

«В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией мы вынуждены вновь вернуться к ограничительным мерам. Просим томичей и жителей Томской области с пониманием отнестись к ситуации и по возможности сократить посещения медицинских организаций, а при появлении признаков респираторного заболевания – вызывать врача на дом», – отметил руководитель областного департамента здравоохранения Сергей Дмитриев.

Вакцинацию детей будут проводить в полном объеме по предварительной записи. Прививки взрослым поставят только по эпидемиологическим показаниям. Экстренную госпитализацию обещают проводить незамедлительно и в полном объеме.

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