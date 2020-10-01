1 октября
Томск
погода +6 °C
78.78
 
€ 92.43
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

В Томске челюстно-лицевой хирург прооперировал кота

Главная Общество
Томск
16:20 1 Октября 2020
общество, операция
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Команда хирургов в Томске прооперировала 6-месячного мейн-куна Ашота. У котенка была врожденная расщелина неба. За консультацией к докторам обратились ветеринары, которые до этого неоднократно пытались помочь коту. В рамках акции «Улыбнись» хирурги решили впервые прооперировать животное – Ашот стал первым зоопациентом именитых докторов. Операция длилась около часа.

«У котика постоянные воспаления в носовой полости, потому что еда из пасти попадает в нос. Ветеринары его уже пять раз оперировали, но швы постоянно расходились. Мы с челюстно-лицевым хирургом Андреем Останиным из Владимира решили прооперировать животное вместе с ветеринарным хирургом», – рассказал врач-хирург Андрей Байтингер.

Отметим, что акция «Улыбнись» проходит в Томске уже 20 лет. В этом году она продлится до 3 октября, врачи примут более 80 пациентов. Это совместный проект НИИ микрохирургии, областного перинатального центра, медицинского центра «Неббиоло» и НИИ медицинской генетики для детей и взрослых с врожденными и приобретенными дефектами лица и конечностей.

Фото: НИИ Микрохирургии

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Томска: Беременные жительницы Томска протестуют против открытия в роддоме госпиталя для лечения COVID-пациентов

Беременные жительницы Томска протестуют против открытия в роддоме госпиталя для лечения COVID-пациентов

29 Сентября 2020 г.
Десятки жителей Томска, в том числе мамы с детьми, беременные женщины, организовали пикет у роддома №4.
Новости Томска: Освещение на «Тропах здоровья» в Томске будет работать до позднего вечера

Освещение на «Тропах здоровья» в Томске будет работать до позднего вечера

28 Сентября 2020 г.
С ноября фонари начнут включать по утрам
Новости Томска: Ученые ботанического сада ТГУ записали серию мастер-классов по садоводству

Ученые ботанического сада ТГУ записали серию мастер-классов по садоводству

25 Сентября 2020 г.
Видео актуальны для осенних работ на даче
Новости Томска: Томские депутаты выбивают пыль

Томские депутаты выбивают пыль

23 Сентября 2020 г.
Они попросят мэрию изменить метод противогололедной обработки дорог
Новости Томска: Сквер Памяти жертв политических репрессий в Томске благоустроят в 2021 году

Сквер Памяти жертв политических репрессий в Томске благоустроят в 2021 году

8 Сентября 2020 г.
Проект благоустройства подготовило «Проектно-сметное бюро»
Новости Томска: Подскочило число заболевших COVID-19 в Томской области

Подскочило число заболевших COVID-19 в Томской области

31 Августа 2020 г.
Причиной стало появление очага заболевания в одном из социальных учреждений
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru