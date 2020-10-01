В Томске челюстно-лицевой хирург прооперировал кота

Команда хирургов в Томске прооперировала 6-месячного мейн-куна Ашота. У котенка была врожденная расщелина неба. За консультацией к докторам обратились ветеринары, которые до этого неоднократно пытались помочь коту. В рамках акции «Улыбнись» хирурги решили впервые прооперировать животное – Ашот стал первым зоопациентом именитых докторов. Операция длилась около часа.

«У котика постоянные воспаления в носовой полости, потому что еда из пасти попадает в нос. Ветеринары его уже пять раз оперировали, но швы постоянно расходились. Мы с челюстно-лицевым хирургом Андреем Останиным из Владимира решили прооперировать животное вместе с ветеринарным хирургом», – рассказал врач-хирург Андрей Байтингер.

Отметим, что акция «Улыбнись» проходит в Томске уже 20 лет. В этом году она продлится до 3 октября, врачи примут более 80 пациентов. Это совместный проект НИИ микрохирургии, областного перинатального центра, медицинского центра «Неббиоло» и НИИ медицинской генетики для детей и взрослых с врожденными и приобретенными дефектами лица и конечностей.

Фото: НИИ Микрохирургии