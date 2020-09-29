Беременные жительницы Томска протестуют против открытия в роддоме госпиталя для лечения COVID-пациентов

Десятки жителей Томска, в том числе мамы с детьми, беременные женщины, организовали пикет у роддома №4.Они выступают против открытия в этом учреждении госпиталя для лечения COVID-пациентов, передает «Общественное телевидение России».

Женщины вышли с плакатами «Мои дети имеют право родиться в достойных условиях!». Они убеждены, что после перепрофилирования части роддома в COVID-госпиталь качество медпомощи беременным там ухудшится.

«Когда объявили эту новость, я весь день проплакала, потому что и с врачом определилась. Не очень хороший вариант такое соседство. Нет гарантий, что будет защита какая-то от этих вирусов, подхватить в этот период тоже очень страшно», - сказала участница пикета Светлана Прокопенко.

Более 6,5 тыс томичей уже подписали петицию против размещения госпиталя в родильном доме.

Томский роддом №4 считается лучшим учреждением такого рода в регионе. Он оснащен современным оборудованием, в том числе для оказания помощи сложным роженицам, детям.

Фото ОТР