Освещение на «Тропах здоровья» в Томске будет работать до позднего вечера

В Томске начинает работать освещение на «Тропах здоровья». Фонари на дорожках стадиона «Буревестник», в Сосновом Бору и лыжероллерной трассе Академгородке будут загораться с наступлением сумерек. Тропы будут освещены ежедневно до 22:00. С ноября свет начнут включать также по утрам.

«Тропы здоровья» стали излюбленным местом для ежедневных тренировок и прогулок у тысяч горожан. Сюда приезжают спортсмены и любители активного отдыха разных возрастов. Наша первостепенная задача создать возможность заниматься спортом и физической культурой в комфортных и безопасных условиях вне зависимости от места проживания», – цитирует пресс-служба городской администрации мэра Томска Ивана Кляйна.

Напомним, что протяженность «Тропы здоровья» на стадионе «Буревестник» 13 километров. В Сосновом Бору проложено 4 километра дорожек. Протяженность лыжероллерной трассы 3,2 километра.