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Ученые ботанического сада ТГУ записали серию мастер-классов по садоводству

Главная Общество
Томск
16:56 25 Сентября 2020
общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Сотрудники Сибирского ботанического сада Томского государственного университета записали серию мастер-классов по садоводству. Видео актуальны для осенних работ на даче, сообщает пресс-служба вуза. Например, ученые рассказывают о пересадке луковичных растений, посадках флоксов, пионов, хост и астильб осенью, делятся лайфхаками по вертикальному озеленению.

Есть видео о ландшафтном дизайне, доступном каждому, а также мастер-класс об устройстве на своем огороде «зеленой аптеки».

Видео снимали в Заповедном парке и на опытно-экспериментальном участке по улице Мокрушина в Томске.

Напомним, Сибирский ботанический сад Томского госуниверситета был основан в 1880 году. Сейчас на 117 га растет более 9,5 тысяч видов растений, в том числе 4 тысячи тропических и субтропических.

Фото: ТГУ

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