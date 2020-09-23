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Томские депутаты выбивают пыль

Главная Общество
Томск
17:44 23 Сентября 2020
дороги, депутаты, экология
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Законодательная дума Томской области обратится к мэрии Томска с предложением изменить характер противогололедной обработки дорог. По мнению депутатов, это позволит снизить количество пыли.

Проблема была поднята сегодня на заседании думского комитета по строительству, инфраструктуре и природопользованию. Парламентариям был представлен доклад о состоянии и охране окружающей среды Томской области в 2019 году.

Как выяснилось, суммарный объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников составил 225,1 тыс. т. Кроме того, загрязнению способствует рост количества автомобилей и использование песко-соляной смеси зимой для посыпки дорог.

«На дороги выбрасывается много песка, из-за которого происходит сильная запыленность. Мы подготовим обращение от депутатского корпуса в адрес городской администрации с предложением рассмотреть альтернативный метод обработки дорожного полотна», - заявил на заседании глава комитета Сергей Автомонов (цитата по сайту думы).

Как писали Sibnovosti.ru, в Новосибирске для уменьшения количества пыли зимой 2018/2019 года в качестве реагента на дорогах впервые применили «Бионорд». В мае этого года городские власти объявили о готовности использовать для этой же цели новый связующий раствор, изготовленный новосибирской компанией «И.С. Лаборатория».

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