Сквер Памяти жертв политических репрессий в Томске благоустроят в 2021 году

Томское муниципальное «Проектно-сметное бюро» представило проект благоустройства сквера Памяти жертв политических репрессий. Работы намечены на 2021 год.

Территория, указанная в проекте, ограничена пр. Ленина между зданиями №42 и №44 и естественным откосом склона рельефа. Как отмечает официальный портал Томска, за ее благоустройство в мае 2020 года проголосовало около 16 тыс. горожан.

Согласно проекту, существующее покрытие пешеходных дорожек будет демонтировано. Их вымостят тротуарной плиткой, стилизованной по искусственный камень - базальт, шунгит и степняк. В сквере заменят парковую мебель и обновят освещение.

«Для передвижения маломобильных горожан запроектированы пандусы с 5-процентным уклоном. Неотъемлемой части благоустройства сквера станет озеленение», - отметил также в томской мэрии.

По словам главы Томска Ивана Кляйна, в ходе обсуждения дизайн-проекта благоустройства этого места горожане высказали пожелание создать в сквере тихую, умиротворяющую атмосферу.

Как писали Sibnovosti.ru, в апреле власти Иркутской области объявили о предстоящей в этом году реконструкции Мемориала жертв политических репрессий рядом с аэропортом Иркутска. Строительство Стены памяти с именами репрессированных забайкальцев намечено в лесу на окраине Читы.

Фото: официальный портал Томска