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Подскочило число заболевших COVID-19 в Томской области

Главная Общество
Томск
15:51 31 Августа 2020
вирус, пациенты, болезнь
Автор: Sibnovosti.ru
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В Томской области зарегистрирован резкий рост числа случаев заражения COVID-19. Если вчера официальный интернет-портал обладминистрации сообщал о 60 новых заболевших за сутки, то сегодня – уже о 110.

«Наибольшая часть заболевших COVID-19 - это пациенты из ранее выявленного очага в стационарном социальном учреждении. Из всех заболевших за последние сутки 88 человек не имеют симптомов заболевания, у 17 признаки ОРВИ, у пяти пневмония», - пояснили в администрации области.

Сегодняшний показатель в Томской области оказался выше, чем в Алтайском крае (65 человек), Иркутской области (76), Кемеровской области (90) и равен показателю в Красноярском крае.  

Всего с начала эпидемии в Томской области заболело коронавирусом 5 706 человек. Скончались 69 пациентов. Сегодня губернатор Сергей Жвачкин продлил действующий в регионе режим ограничений до 30 сентября, одновременно сняв ряд запретов.

«Вместе с тем наш штаб принял решение разрешить работу в Томской области всех, как детских, так и взрослых, учреждений дополнительного образования, всех учреждений общественного питания во всех городах и районах региона, а также работу санаторно-курортных учреждений, естественно, с обязательным соблюдением всех требований Роспотребнадзора. По сути, у нас в области остаются под запретом только массовые мероприятия в закрытых помещениях», - сказал он.

Фото: сайт министерства здравоохранения Томской области

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