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В Томском госуниверситете определили порядок заселения студентов

Главная Общество
Томск
12:47 19 Августа 2020
университет, студенты, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Одна из «башен» нового общежития Томского государственного университета (ТГУ) «Маяк» станет обсерватором для студентов. Там будут проходить обязательную двухнедельную изоляцию иностранцы, которые приедут на учебу, сообщает «Радио Сибирь».

«Маяк» расположен на ул. Аркадия Иванова рядом со стадионом ТГУ и состоит из двух корпусов. Первокурсники пройдут карантин в сентябре, остальные курсы – в октябре.

«Как только изоляция заканчивается, учащиеся переводятся на постоянное место жительства в общежития. Кроме того, будет проводиться тест на коронавирус на 10-й и 12-й день. Если будут выявлены заболевшие, то для них и контактировавших с ними либо организуется лечение, либо продлевается изоляция», - рассказал проректор ТГУ по образовательной деятельности Евгений Луков.

На сайте вуза уточняется, что образовательный процесс в новом учебном году в условиях пандемии будет проходить в очном формате. Однако в первые недели учебы будут использоваться и дистанционные методы.

Фото: сайт Томского государственного университета

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