Большая часть томского форума U-NOVUS пройдет в режиме онлайн

В Томске открылся традиционный форум молодых ученых U-NOVUS. Его мероприятия расписаны до 30 сентября.

Ключевой темой нынешнего форума томский губернатор Сергей Жвачкин назвал университетские кампусы. По его словам, они являются «новой идеологией и философией организации современного пространства для студентов».

Как писали Sibnovosti.ru, соглашение о строительстве межвузовского кампуса власти региона подписали с министерством науки и высшего образования России и госкорпорацией ВЭБ.РФ на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году. Предполагается, что в кампусе будет проживать 20 тыс. человек.

В пресс-службе администрации Томской области уточнили, что большая часть запланированных мероприятий форума U-NOVUS пройдет в онлайне. Основная площадка находится в Томском государственном университете.

Фото: сайт форума U-NOVUS