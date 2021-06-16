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Томский путешественник объявил об обнаружении Кетского острога

Главная Наука
Томск
13:17 16 Июня 2021
находка, путешествия, место
Автор: Sibnovosti.ru
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Томич Алексей Гапонов утверждает, что нашел место, где располагался Кетск. Эта русская крепость была построена в XVII веке, но затем оставлена и забыта.

Выводы об обнаружении остатков Кетска Алексей Гапонов сделал в ходе экспедиции по реке Кети. Она состоялась в начале июня.

«Мы добрались к одному из мысов и вскоре обнаружили многочисленные западины, свидетельствующие о заселении здешних мест человеком. Также удалось обнаружить большой ключ, подобие подковы и несколько небольших металлических предметов», - привел слова путешественника официальный интернет-портал администрации Томской области.

По оценке исследователя, находки с вероятность 98% свидетельствуют о том, что место острога определено. Кетский острог, по данным историков, переносился с места на место не менее пяти раз.

Фото: официальный интернет-портал администрации Томской области

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