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Гигантские растения сибирской тайги потребовали изучения

Главная Наука
Томск
10:19 9 Апреля 2021
университет, лес, исследования
Автор: Sibnovosti.ru
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Специалисты из нескольких российских регионов приступили к изучению «сибирских джунглей» - черновой тайги. Им предстоит, в частности, выяснить причину, по которой растения здесь иногда достигают гигантских размеров.    

В исследовании принимают участие сотрудники лаборатории «БиоГеоКлим» Томского государственного университета (ТГУ), Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной микробиологии (Санкт-Петербург), а также Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН, Центрального Сибирского ботанического сада СО РАН (Новосибирск). Черневая тайга распространена на Салаирском кряже, в Горной Шории, Кузнецком Алатау и ряде других районов. Такое название она получила из-за темного цвета, вызванного преобладанием пихты и осины.

«Травяной покров черневой тайги летом имеет среднюю высоту 1,5 метра, в некоторых местах – до двух метров и может, например, полностью скрыть человека или всадника на коне», - привел сайт ТГУ комментарий старшего научного сотрудника лаборатории «БиоГеоКлим» Сергея Лойко.

По его словам, согласно одной гипотезе, особенности черновой тайги объясняются присутствием специфических микробов. Вторая говорит об особых гидротермальных условиях.

Фото: сайт Томского государственного университета

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