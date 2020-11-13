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Томский вуз инициировал водородное соединение

Главная Наука
Томск
17:55 13 Ноября 2020
университет, институт, технологии
Автор: Sibnovosti.ru
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В России создан консорциум по развитию водородных технологий. Он получил название «Технологическая водородная долина».

В его формировании приняли участие шесть образовательных и научных организаций. В их числе Томский политехнический университет, новосибирский Институт катализа СО РАН, Институт проблем химической физики РАН, Институт нефтехимического синтеза РАН, а также Самарский государственный технический университет и Сахалинский государственный университет.

«Участники будут вести совместные исследования и разрабатывать технологии для получения водорода, его транспортировки, безопасного хранения и использования в энергетике», - говорится в сообщении ТПУ, который выступил инициатором проекта.

Создание консорциума обусловлено актуальностью проблематики. По оценкам международного Водородного совета, к 2050 году на водород будет приходиться 18% от общего мирового спроса на энергию. Первая научная конференция участников консорциума состоится уже в декабре.

Как писали Sibnovosti.ru в начале 2020 года, ученые ТПУ вместе с коллегами из Праги работают над созданием «водородной сигнализации». Исследователи предложили новые сенсоры на основе широкодоступного оптического волокна - они могут использоваться для обнаружения утечек взрывоопасного водорода.

Фото: сайт Томского политехнического университета

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