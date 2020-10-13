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Томские ученые предлагают переработать отходы в Арктике в топливо для ТЭЦ

Главная Наука
Томск
17:16 13 Октября 2020
топливо, университет, ученые
Автор: Sibnovosti.ru
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Ученые Томского политехнического университета представили способы переработки отходов в Арктике в топливо. По оценкам исследователей, в Арктической и Субарктической зонах скопилось более 70 тысяч кубометров промышленных отходов. Среди них остатки от горюче-смазочных материалов, бумага, опилки, строительные материалы, пластик и другие.

«Эти отходы не перерабатываются, а складируются на территории Арктики и Субарктики. Их можно утилизировать и выработать дополнительно топливо, создать с их использованием топливные композиции. Например, отмыть бочки из-под ГСМ и с накопленными там фракциями создать жидкие композитные топлива. Можно создавать топливо с добавлением пластика, не жечь пластик, а использовать его в качестве топливной составляющей», – сообщила ТАСС автор исследований, сотрудница Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов Галина Няшина.

Ученые считают, что из накопленных в Арктике отходов можно получить экологически чистое топливо из древесной стружки и опилок, а также высокоэнергетическое топливо на основе нефтепродуктов. Для переработки отходов необходимо построить завод.

Фото: pixabay.com

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