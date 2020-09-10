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Ученые из Томской области перевели в «цифру» урановое месторождение в Бурятии

Главная Наука
Томск
14:28 10 Сентября 2020
модель, росатом, институт
Автор: Sibnovosti.ru
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В России впервые создана виртуальная модель уранового месторождения. Ее разработали ученые Северского технологического института в Томской области.

Работа выполнена по заказу АО «Хиагда», входящего в структуру «Росатома». Виртуальная модель создана на основе данных Источного месторождения в Республике Бурятия.

«Комплекс виртуальной реальности состоит из шлема, компьютера, контроллеров для рук и уникального программного обеспечения. С его помощью, не покидая рабочего места, можно за считанные секунды оказаться под землей – внутри продуктивного горизонта. Оператор видит в трехмерном изображении расположение рудных тел и фильтров скважин, может визуализировать строение пластов и перемещаться между ними», - говорится в сообщении «Росатома».

По данным госкорпорации, программно-аппаратный комплекс позволяет увидеть лишь исходный объект. В будущем предполагается разработать технологическую модель с движущимися растворами и работающими скважинами.

Северский технологический институт входит в национальный исследовательский ядерный университет МИФИ.

Фото: сайт АО «Хиагда»

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