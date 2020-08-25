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Томские ученые ставят электромобиль на автозарядку

Главная Наука
Томск
13:09 25 Августа 2020
автомобиль, ученые, топливо
Автор: Sibnovosti.ru
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Томские ученые предложили конструкцию электромобиля с «расширителем пробега». Аккумуляторные батареи с таким оборудованием заряжаются как при движении, так и во время стоянки.

О разработке сообщил сайт министерства науки и высшего образования РФ. В ведомстве сослались на статью в британском научном журнале Energy Conversion and Management. Ее авторы - Сергей Замбалов, Игорь Яковлев и Анатолий Мазной.

«Расширитель пробега представляет собой комбинацию двигателя внутреннего сгорания и электрогенератора. Аккумуляторные батареи заряжаются как при движении, так и во время стоянки: устройство включается в тот момент, когда заряд батарей снижается ниже определенного уровня», - приводится на сайте минобрнауки комментарий Сергея Замбалова.

Концепция расширителя пробега томских ученых включает использование роторно-поршневого двигателя. В качестве топлива для установки предполагается использовать водород.

По данным министерства, в настоящее время «ученые взаимодействуют с инновационными компаниями, занимающимися разработкой вспомогательного оборудования для электромобилей».

Фото: сайт министерства науки и высшего образования РФ

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