Томского мэра отстранили от должности после ареста

Арестованный мэр Томска Иван Кляйн отстранен от должности на время расследования его уголовного дела. Соответствующее решение принял Кировский районный суд.

Как пояснили ТАСС в суде, ходатайство об отстранении главы города подали следственные органы. Ранее по их ходатайству градоначальник был арестован до 13 января 2021 года.

Как писали Sibnovosti.ru, Ивана Кляйна задержали утром 13 ноября прямо во время совещания, которое поводил мэр. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в 2016 году Иван Кляйн в интересах ОАО «Томское пиво» дал указание внести в геоинформационную систему «ГеоКад» недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны в отношении земельного участка предприятия. В результате один из предпринимателей не смог использовать участок для строительства многоэтажных жилых домов.

Президиум томского регионального отделения «Единой России» на время расследования приостановил членство Ивана Кляйна в партии.

Фото: официальный портал Томска