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В Томске Михаил Мишустин встретится со студентами и губернатором

Главная Политика
Томск
09:11 6 Июля 2021
премьер-министр, встреча, студенты
Автор: Sibnovosti.ru
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В Томске сегодня работает делегация правительства РФ. Ее возглавляет премьер-министр Михаил Мишустин.

По данным администрации Томской области, глава кабмина посетит особую экономическую зону, строящийся корпус Светленского лицея и Томский государственный университет (ТГУ).

Как писали Sibnovosti.ru, ТГУ стал в этом году основной площадкой традиционного томского форума молодых ученых U-NOVUS. Михаил Мишустин встретится со студентами – предпринимателями, а затем с губернатором Сергеем Жвачкиным.

Вместе с премьер-министром в Томск прибыли министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Напомним, в марте этого года Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки посетил ряд регионов Западной Сибири.

Фото: сайт особой экономической зоны «Томск»

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