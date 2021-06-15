В Томской области сменился вице-губернатор по социальной политике

Томский вице-губернатор Иван Деев ушел в отставку. В администрации региона он курировал социальную политику.

Причиной увольнения стал переход на другую работу. По словам губернатора Сергея Жвачкина, она позволит Ивану Дееву больше времени уделять научно-исследовательской и педагогической работе.

Как писали Sibnovosti.ru, Иван Деев был назначен заместителем главы региона в 2017 году. Ранее он работал первым проректором Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ).

Новым вице-губернатором назначена Алена Левко тоже с опытом работы в СибГМУ. До последнего времени они возглавляла клинику вуза.

«Cреди задач, которые глава региона поставил новому заместителю – реализация всех национальных проектов в социальной сфере, восстановление занятости населения до пандемийного уровня, повышение качества медицинских и социальных услуг», - говорится в сообщении официального интернет-портала обладминистрации.

Фото: официальный интернет-портал администрации Томской области