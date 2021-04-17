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Гордума Томска отказалась принимать отчет и. о. мэра

Главная Политика
Томск
11:04 17 Апреля 2021
мэр, депутаты, критика
Автор: Sibnovosti.ru
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Городская дума Томска не приняла отчет и. о. мэра Михаила Ратнера по итогам работы в 2020 году. Это первый подобный случай в политической истории города.

Против принятия документа проголосовал 21 депутат из 37.

«Решение части депутатского корпуса политически мотивировано. Во многом оно связано с предстоящими в сентябре выборами в региональный и федеральный парламенты. В то же время, прозвучало немало конструктивной критики в адрес администрации и отдельных ее представителей. Мы это учтем в нашей дальнейшей работе», - заявил Михаил Ратнер, комментируя итоги голосования.

И. о. главы города высказал уверенность в том, что после того, как 17 апреля пройдет городской субботник, «уберем пыль и грязь, наведем в городе чистоту и настроение у всех горожан, значительно улучшится».

Как писали Sibnovosti.ru, Михаил Ратнер стал и. о. мэра Томска после того, как в ноябре прошлого года райсуд отстранил от должности арестованного главу города Ивана Кляйна.

Фото: официальный портал Томска

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