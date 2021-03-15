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Владимир Брюханцев покидает кресло томского вице-мэра

Главная Политика
Томск
13:29 15 Марта 2021
отставка, коммунальное хозяйство, здоровье
Автор: Sibnovosti.ru
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В Томске подал в отставку вице-мэр – начальник департамента городского хозяйства Владимир Брюханцев. В муниципальной администрации он курировал вопросы инженерной инфраструктуры, транспорта и ритуальных услуг. Причиной увольнения пресс-служба мэрии назвала состояние здоровья чиновника.

О предстоящей завтра отставке стало известно в ходе совещания, которое провел и. о. мэра Томска Михаил Ратнер. Претензий к работе заместителя он не высказывал.

«Это человек слова и дела, на счету которого немало ключевых достижений в жизни Томска, но все мы пониманием, что здоровье человека - это самое главное», - отметил руководитель города.

Владимир Брюханцев возглавлял департамент с 2014 года. В сообщении официального портала Томска, в частности, отмечается, что за предыдущие пять лет в городе в нормативное состояние было приведено почти 45 км сетей теплоснабжения.

Исполнять обязанности заместителя мэра Томска – начальника департамента городского хозяйства будет Александр Карпанин.

Фото: официальный портал Томска

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