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Ушел в отставку глава томского облизбиркома

Главная Политика
Томск
13:42 1 Марта 2021
избирком, председатель, отсавка
Автор: Sibnovosti.ru
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В Томской области будет назначен новый председатель региональной избирательной комиссии. Возглавлявший ее до сегодняшнего дня Эльман Юсубов ушел в отставку.

Отставка оформлена распоряжением томского губернатора Сергея Жвачкина. Оно вступило в силу с 1 марта 2021 года.

«Эльман Юсубов работал в избирательной комиссии Томской области с 2004 года, сначала в должности заместителя председателя, с 2008 по 2020 - председателем облизбиркома», - говорится на сайте избиркома региона.

Как уточнил ТАСС, в отставку 63-летний Эльман Юсубов ушел по собственному желанию.

Напомним, в этом году в России пройдут выборы нового состава Госдумы РФ.

Фото: сайт избирательной комиссии Томской области

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