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Томскому вице-губернатору Людмиле Огородовой поручили цифровизацию

Главная Политика
Томск
11:05 30 Ноября 2020
губернатор, статус, интернет
Автор: Sibnovosti.ru
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Томский вице-губернатор Людмила Огородова будет отвечать за развитие цифровизации в регионе. В связи с эти изменилось и название ее должности.

Теперь Людмила Огородова - заместитель губернатора по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации (ранее - по научно-образовательному комплексу).

«В соответствии с новым статусом, заместитель губернатора по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации будет курировать процесс перевода массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный формат; организовывать работу иных органов государственной власти, которые отвечают за это направление», - говорится в сообщении официального интернет-портала администрации Томской области.

При этом, ответственные за цифровую трансформацию появятся в каждом департаменте, исполнительном органе государственной власти и органе местного самоуправления.

«Им предстоит «оцифровать», сделать удобными для людей все учреждения, оказывающие услуги людям», – отметил томский губернатор Сергей Жвачкин.

Как писали Sibnovosti.ru, Людмила Огородова была назначена томский вице-губернатором в самом начале 2018 года. Ранее она работала заместителем министра образования и науки РФ.

Отвечать за развитие IT-сектора и цифровых технологий в регионе по-прежнему будет вице-губернатор по экономике Андрей Антонов.

В июле прошлого года информатизация в Новосибирской области доросла до статуса министерства. Губернатор Андрей Травников своим постановлением переименовал департамент информатизации и телекоммуникационных технологий в министерство цифрового развития и связи.

Фото: официальный интернет-портал администрации Томской области

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