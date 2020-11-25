Комиссия по регламенту и правовым вопросам гордумы Томска отвергла инициативу отменить прямые выборы мэра. Предложение об отмене внес депутат законодательной думы региона Игорь Чернышев.

Депутат предложил заменить всеобщие выборы выборами из числа депутатов городской думы. Как писали Sibnovosti.ru, очередные выборы главы города на пятилетний срок состоялись в сентябре 2018 года. Тогда во второй раз победил Иван Кляйн, набравший более 52% голосов. В настоящее время он отстранен от должности в связи с уголовным делом, возбужденным по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). На это обстоятельство среди прочих указал и Игорь Чернышев в обоснование своей инициативы.

По данным информагентства «Интерфакс-Сибирь», отрицательные отзывы на предложение дали все фракции гордумы. Независимый кандидат Ксения Фадеева в своем выступлении на заседании комиссии заявила, что предложение отменить прямые выборы «достаточно унизительно для томичей».

«Сильный кандидат в мэры сможет вести открытую и честную борьбу, и томичам решать, кто достоин кресла. А может быть, не искушать судьбу и не выбирать областных депутатов, а оставить только городских?», - отреагировал на предложение спикер гордумы, единоросс Чингис Акатаев.

В настоящее время прямые выборы мэров сохранились в ряде крупных сибирских городов. В их числе, Томск, Новосибирск, Кемерово.

Фото: электронный справочник 2ГИС