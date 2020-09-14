Семь партий преодолели пятипроцентный порог на выборах в томскую гордуму

На выборах в городскую думу Томска победу одержала «Единая Россия». Но она получила поддержку менее четверти избирателей при голосовании по партспискам.

Согласно предварительным данным, введенным в ГАС «Выборы», единороссы набрали 24,5% голосов. Вторыми к финишу пришла КПРФ (17,6%). «Новые люди», впервые участвовавшие в выборах, неожиданно, с результатом 15,1% обошли две другие парламентские партии. Пятипроцентный барьер при голосовании по партспискам преодолели также ЛДПР (14,4%), «Справедливая Россия» (11,2%), «Яблоко» (9,2%), Партия роста (5,3%).

Сводные данные по 27 одномандатным округам еще не опубликованы. На 18:00 явка на выборы в городскую думу составил 16,3%.

Фото: сайт городской думы Томска