Руководителя томского ФОМСа подозревают в превышении полномочий

Уголовное дело, фигурантом которого стал директор территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Томской области, расследуется по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Оно было возбуждено на основании материалов, собранных областным управлением ФСБ.

По предварительным данным следственного управления СКР по Томской области, директор ФОМСа Алексей Рудко дал незаконное указание подчиненным скрыть факт незаконного расходования денежных средств фонда. О задержании Алексея Рудко стало известно вчера. В следственном управлении уточнили, что директор фонда заключен под стражу.

«Обвиняемый вину в инкриминируемом ему деянии признал в полном объеме», - отметили также в следственном управлении СКР по Томской области.

Фото: страница следственного управления СКР по Томской области в соцсети «ВКонтакте»