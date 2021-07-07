СМИ: задержан директор томского ФОМСа

В Томске задержан глава Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Томской области Алексей Рудко. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник информагентства уточнил, что в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). На сайте следственного управления СКР по Томской области информации о задержании пока нет. «Интерфакс-Сибирь» уточнил, что директор фонда уже арестован и признал вину.

Алексей Рудко возглавляет томский ФОМС с 2018 года. До этого но работал в одной из медицинских организаций города.

Фото: сайт Фонда обязательного медицинского страхования Томской области