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СМИ: задержан директор томского ФОМСа

Главная Происшествия
Томск
11:17 7 Июля 2021
фонд, директор, задержание
Автор: Sibnovosti.ru
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В Томске задержан глава Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Томской области Алексей Рудко. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник информагентства уточнил, что в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). На сайте следственного управления СКР по Томской области информации о задержании пока нет. «Интерфакс-Сибирь» уточнил, что директор фонда уже арестован и признал вину.

Алексей Рудко возглавляет томский ФОМС с 2018 года. До этого но работал в одной из медицинских организаций города.

Фото: сайт Фонда обязательного медицинского страхования Томской области

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