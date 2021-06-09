Задержан подозреваемый в налете на офис томской компании

В Томской области задержан мужчина, которого подозревают в нападении на офис «Томской домостроительной компании» (ТДСК). Тогда погиб охранник, а из кассы похитили 600 тыс. руб.

Налет на административное здание строительной компании произошел в начале июня. Следственное управление СКР по Томской области возбудило уголовное дело. Для его расследования был создана группа, в состав которой вошли, в частности, специалисты главного управления криминалистики СКР.

Задержанным оказался мужчина 1972 года рождения. Он уже находился в международном розыске по подозрению в совершении убийства в 2020 году в Новосибирске.

«При предъявлении обвинения в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем) и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), задержанный полностью признал себя виновным», - говорится в сообщении регионального следственного управления СКР.

Как отметили в ведомстве, в ходе обыска в томской квартире задержанного были обнаружены деньги, предположительно похищенные в ТДСК.

Фото: сайт следственного управления СКР по Томской области