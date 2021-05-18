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В апреле томичи отдали мошенникам 36 млн рублей

Главная Происшествия
Томск
10:11 18 Мая 2021
мошенничество, прокуратура, уголовное
Автор: Sibnovosti.ru
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Только в апреле этого года с банковских счетов жителей Томской области было похищено более 36 млн руб. Данные о масштабах хищений, которые осуществляются дистанционными способами, привели в прокуратуре региона.   

Как уточнили в надзорном ведомстве, всего по фактам подобных хищений было возбуждено 460 уголовных дел. Они расследуются по статьям УК РФ о краже или мошенничестве.

«На прошедшей неделе зафиксированы случаи мошенничества посредством оформления услуг доставки товара при приобретении его через интернет-сайты магазинов», - обратили внимание на новые уловки мошенников в томской прокуратуре.

В этих случаях злоумышленники убеждают заказчикам товаров в том, что те должны оставить свои банковские данные на сайте транспортной компании. В действительности же сайт оказывается подложным, а банковские данные используются для списания средств.

Как писали Sibnovosti.ru, в марте этого года красноярская полиция предупредила о новом способе обмана жителей края мошенниками. Так, жительница Норильска потеряла 20 тыс. руб. после того, как аферисты предложили ей снизить процентную ставку по кредиту.

Фото: pixabay.com

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