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На томском проспекте Ленина стало тепло и сыро

Главная Происшествия
Томск
12:43 14 Мая 2021
вода, центр, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
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Проспект Ленина в центре Томска залило горячей водой. Причиной стала авария на трубопроводе.

Видео из центральной части города появились в социальных сетях. Вода течет в районе квартала, где расположены три университета.

«Выявлен дефект трубопровода на тепломагистрали №1. Поврежденный участок отключен, утечка локализована. В настоящее время специалисты определяют точное месторасположение и характер дефекта, после чего приступят к его устранению», - сообщили ТАСС в АО «ТомскРТС».

12 мая в Томске началась летняя ремонтная кампания на тепловых сетях.

Фото: страница «Инцидент Томск» в соцсети «ВКонтакте»

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