На томском проспекте Ленина стало тепло и сыро

Проспект Ленина в центре Томска залило горячей водой. Причиной стала авария на трубопроводе.

Видео из центральной части города появились в социальных сетях. Вода течет в районе квартала, где расположены три университета.

«Выявлен дефект трубопровода на тепломагистрали №1. Поврежденный участок отключен, утечка локализована. В настоящее время специалисты определяют точное месторасположение и характер дефекта, после чего приступят к его устранению», - сообщили ТАСС в АО «ТомскРТС».

12 мая в Томске началась летняя ремонтная кампания на тепловых сетях.

Фото: страница «Инцидент Томск» в соцсети «ВКонтакте»