В Томской области ликвидировали канал незаконной легализации мигрантов

Двум жителям Томской области предъявлено обвинение в незаконной легализации мигрантов. Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация группой лиц по предварительному сговору незаконного пребывания иностранных граждан в РФ).

«Сотрудниками УФСБ России по Томской области пресечена противоправная деятельность сотрудников специализированной компании, ответственных за организацию незаконного пребывания в Томской области иностранных граждан», - говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, обвиняемые помогли незаконно получить документы и прописку более 100 мигрантам из стран Центральной Азии.

Как писали Sibnovosti.ru, в прошлом году в Томскую область прибыло всего 4 383 трудовых мигранта. Это примерно втрое меньше, чем в 2019-м. Количество приобретенных патентов упало с 6 213 до 3 276, а объем налоговых поступлений - на 22% (до 96 млн руб.).

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