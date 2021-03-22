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В Томской области поставка семян оказалась мошенничеством

Главная Происшествия
Томск
11:44 22 Марта 2021
мошенничество, суд, субсидии
Автор: Sibnovosti.ru
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В Томской области за мошенничество при получении субсидии реальные сроки лишения свободы получили двое руководителей сельхозпредприятий. Уголовное дело рассмотрел Кировский районный суд Томска.

Уголовное дело расследовалось по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 (пособничество в мошенничестве). В его материалах говорится о событиях 2015-2016 годов.

«…Подсудимые, являясь руководителями сельскохозяйственных предприятий, заключили между собой фиктивные договоры поставки семян, которые не исполнялись и в последующем были представлены в региональный департамент для получения субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян. Сумма незаконно полученных субсидий составила более 2,8 млн руб.», - рассказали в прокуратуре Томской области.

По данным надзорного ведомства, один из подсудимых вину признал полностью, другой ее отрицал. Суд, принимая во внимание возмещение ущерба одним подсудимым, назначил ему наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы с испытательным сроком четыре года. Наказание для второго фигуранта дела – пять с половиной лет лишения свободы с испытательным сроком в четыре с половиной года. Кроме того, по гражданскому иску он должен выплатить ущерб в размере 1,2 млн руб.

Фото: pixabay.com

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