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После операции мэра Томска перевели под домашний арест

Главная Происшествия
Томск
08:46 3 Марта 2021
арест, мэр, операция
Автор: Sibnovosti.ru
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Мэр Томска Иван Кляйн, являющийся фигурантом уголовного дела, переведен под домашний арест. Соответствующее решение принял Советский районный суд.

«Изменили меру пресечения на домашний арест на шесть месяцев», - сказала ТАСС адвокат Ивана Кляйна Марина Вихлянцева.

Ранее Sibnovosti.ru о том, что главу города успешно прооперировали в томском НИИ онкологии. Как уточнило информагентство, ему удалили опухоли почки и надпочечника.

26 февраля следственное управление СКР по Томской области сообщило о завершении расследования уголовного дела в отношении Ивана Кляйна. Его обвиняют по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления) и ст. 289 (незаконное участие в предпринимательской деятельности).

В ходе расследования мэр был временно отстранен от должности.

Фото: сайт следственного управления СКР по Томской области

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