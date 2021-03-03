После операции мэра Томска перевели под домашний арест

Мэр Томска Иван Кляйн, являющийся фигурантом уголовного дела, переведен под домашний арест. Соответствующее решение принял Советский районный суд.

«Изменили меру пресечения на домашний арест на шесть месяцев», - сказала ТАСС адвокат Ивана Кляйна Марина Вихлянцева.

Ранее Sibnovosti.ru о том, что главу города успешно прооперировали в томском НИИ онкологии. Как уточнило информагентство, ему удалили опухоли почки и надпочечника.

26 февраля следственное управление СКР по Томской области сообщило о завершении расследования уголовного дела в отношении Ивана Кляйна. Его обвиняют по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления) и ст. 289 (незаконное участие в предпринимательской деятельности).

В ходе расследования мэр был временно отстранен от должности.

Фото: сайт следственного управления СКР по Томской области