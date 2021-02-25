Арестованному мэру Томска сделали операцию

Находящийся под арестом мэр Томска Иван Кляйн перенес операцию. Ее провели специалисты НИИ онкологии.

«Операция прошла, окончательных результатов пока нет», - сказала ТАСС адвокат главы города Марина Вихлянцева.

Как сообщалось ранее, Иван Кляйн страдает целым рядом болезней. В их числе ишемия и атеросклероз. Как уточнило информагентство, ранее предполагалось, что операция пройдет 26 января, но затем сроки были перенесены.

Как писали Sibnovosti.ru, Ивана Кляйна задержали в ноябре 2020 года. В отношении него было возбуждено три уголовных дела, которые следователи объединили в одно производство. Срок ареста томского градоначальника (после ареста суд временно отстранил его от должности) истекает 13 марта.

НИИ онкологии входит в ФГБНУ «Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН».

Фото: сайт НИИ онкологии