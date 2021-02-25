Директора компании подозревают в мошенничестве при ремонте дорог в Томске

В Томске руководитель одной из компаний, занимающихся дорожным ремонтом, стал фигурантом уголовного дела. Оно возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В материалах дела речь идет о выполнении компанией контракта с мэрией Томска на выполнение ремонта улично-дорожной сети в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Контракт стоимостью 82,4 млн руб. был заключен в декабре 2019 года.

«В период времени с декабря 2019 года по октябрь 2020 года подозреваемый подготовил и предоставил департаменту (дорожной деятельности и благоустройства мэрии – Sibnovosti.ru) справки о стоимости выполненных работ и акты о приемке выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения об объемах асфальтобетонной смеси и битумной эмульсии. Впоследствии на расчетный счет коммерческой организации были перечислены денежные средства согласно муниципальному контракту, из которых подозреваемый похитил более 9 млн руб., распорядившись ими по своему усмотрению», - рассказали в следственном управлении СКР по Томской области.

Название компании в сообщении ведомства не указывается. Подозреваемый задержан.

Как писали Sibnovosti.ru, по итогам 2018 года Томская область третий раз подряд оказалась на вершине рейтинга российских регионов по безопасности дорог.

Фото: сайт следственного управления СКР по Томской области