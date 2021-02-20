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На томском ТЮЗе горит крыша

Главная Происшествия
Томск
13:18 20 Февраля 2021
пожар, театр, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
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Крыша загорелась на здании томского Театра юного зрителя. В здании провели эвакуацию.

По данным главного управления МЧС по Томской области, сообщение о пожаре поступило примерно в 11:00. На его тушение были направлены 75 человек личного состава и 20 единиц техники. Здание театра расположено на пер. Нахановича.

«По предварительной информации, площадь горения - 1,5 тыс. кв. м», - уточнили ТАСС в ведомстве.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале января этого года четыре человека погибли в результате пожара на пилораме в селе Подгорном Чаинского района Томской области.

Фото: страница главного управления МЧС по Томской области в соцсети «ВКонтакте»

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